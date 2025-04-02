В Госдуме прокомментировали возможность пересмотра подхода к индексации пенсий

Пересмотр подхода к индексации пенсий на сегодняшний день невозможен, заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает RT .

По ее словам, если начать выплачивать пенсии «по потребностям», то это грозит введением «плановой экономики со всеми вытекающими дефицитами и проблемами».

Она также отметила, что пенсионеры должны быть защищены «не через печатный станок», а через «реальные отчисления и взносы, которые за них производит работающее население».

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий должна быть регулярной и адекватной, чтобы она постоянно работала.

По словам депутата, в последнее время этот процесс превратился в ежегодный ритуал, но при этом отклик от большинства пенсионеров незаметный. Гаврилов уточнил, что в пенсионной системе все «подсчитано до копейки и согласовано», но «мимо реальных потребностей». Он уточнил, что индексацию пенсий следует привязать к потребительской корзине, которую нужно обновлять в зависимости от реальных трат пенсионеров.