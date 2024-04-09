В Госдуме призвали «ярко и публично» наказать ответственных за «Крокус» после СВО

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что после завершения спецоперации на Украине «все будет совершенно по-другому». По его мнению, сразу после завершения СВО необходимо наказать тех, кто заказал и организовал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает «360» .

Заместитель главы высшего совета ЛДПР считает, что наказывать организаторов и заказчиков трагедии в «Крокусе» следует «публично, ярко».

«И сразу же наказать публично, ярко наказать тех, кто является заказчиками, организаторами теракта в Москве. Так сделать это мы не можем. У нас в законе нет смертной казни, но взять высокоточные ракеты, шибануть по месту, где он живет, чтобы сгорел он и все, кто с ним связаны», — сказал Чернышов.

Законодатель также призвал не обращать внимания, если подобные действия рискуют вызвать возмущение со стороны международного сообщества. По словам Чернышова, международное сообщество в составе стран, которые выступают против РФ, «ненавидят и любить нас не собираются».

Кроме этого, как добавил парламентарий, никто на планете также не любит США. По его словам, все дело в том, что Соединенные Штаты — сильный гегемон, отчего они и вызывают отторжение других стран.