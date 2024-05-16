В Госдуме придумали, как спасти умирающие деревни России
Фото - © Медиасток.рф
Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что многие жители покидают деревни на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы обосноваться в центральной части России. По его мнению, умирающие поселения необходимо спасать, сообщает 360.ru.
Парламентарий подчеркнул, что для возрождения населенных пунктов нужно разработать проект, согласно которому местные администрации смогут отправлять уведомления владельцам брошенных деревенских домов.
Если бывшие собственники не будут претендовать на жилплощадь, то у региональных властей появится возможность ее национализировать, реконструировать и сдать в аренду.
«А может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ», — предположил Колунов.
Такая мера позволит поселкам приобрести новый внешний вид. Также деревни заполнятся людьми, что даст толчок для развития инфраструктуры, полагает депутат.