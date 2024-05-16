В Госдуме придумали, как спасти умирающие деревни России

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Депутат Колунов выступил за возрождение исчезающих в России деревень

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что многие жители покидают деревни на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы обосноваться в центральной части России. По его мнению, умирающие поселения необходимо спасать, сообщает 360.ru .

Парламентарий подчеркнул, что для возрождения населенных пунктов нужно разработать проект, согласно которому местные администрации смогут отправлять уведомления владельцам брошенных деревенских домов.

Если бывшие собственники не будут претендовать на жилплощадь, то у региональных властей появится возможность ее национализировать, реконструировать и сдать в аренду.

«А может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ», — предположил Колунов.

Такая мера позволит поселкам приобрести новый внешний вид. Также деревни заполнятся людьми, что даст толчок для развития инфраструктуры, полагает депутат.