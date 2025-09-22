В Госдуме предупредили студентов о рисках мошенничества с готовыми дипломами

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что студенты все чаще становятся жертвами мошенников, предлагающих готовые работы и онлайн-курсы по сниженным ценам, сообщает RT .

Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с продажей студентам готовых работ, дипломов, справок и доступа к онлайн-курсам. По его словам, злоумышленники используют доверие к интернет-сервисам и обещают быстрые решения для учебы.

Парламентарий отметил, что мошенники создают видимость легитимности, оформляя профессиональные сайты, страницы в социальных сетях, публикуя поддельные отзывы и демонстрационные фрагменты работ. Они часто используют знакомые студентам термины, упоминают учебные заведения и преподавателей, чтобы вызвать доверие.

«Схемы строятся на создании видимости легитимности: мошенники оформляют профессионально выглядящие сайты, страницы в соцсетях, подставные отзывы и даже „демонстрационные фрагменты“ работ. Часто они используют термины, знакомые студентам, упоминают учебные заведения или преподавателей, чтобы вызвать доверие и убедить, что предложение законно», — отметил Немкин.

Он добавил, что мошенники применяют психологическое давление, ограничивают время на принятие решения, обещают гарантированный успех и предлагают различные тарифы, чтобы подтолкнуть к быстрой покупке без проверки деталей. Оплата обычно проходит через личные карты или электронные кошельки, а иногда злоумышленники требуют копии документов или личные данные, что может привести к краже идентификационных данных или вовлечению в финансовые преступления.

Даже если студент получает заказанный продукт, он часто оказывается низкого качества или требует дополнительной оплаты, а связь с продавцом быстро прекращается, подытожил депутат.