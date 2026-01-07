В Госдуме представили облегченный механизм поступления в медколледжи

По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, теперь абитуриенты с целевым направлением получают приоритетное право при зачислении в колледжи вне зависимости от их академической успеваемости, пишет ТАСС .

Леонов подчеркнул, что россияне, заключившие соглашение о целевом обучении с медицинскими учреждениями, получают первоочередное право на поступление в средние специальные учебные заведения медицинской направленности, независимо от полученных баллов.

Депутат пояснил, что это правило распространяется на будущих медсестер, медбратьев и фельдшеров. Он уточнил, что данное положение было интегрировано в закон, касающийся обязательной работы по распределению для выпускников медицинских вузов, прошедших целевое обучение, и получило одобрение правительства России.

С осени 2025 года студенты, обучающиеся в ординатуре на бюджетной основе, обязаны заключить соглашения о целевом обучении в течение первого года, если им поступили подобные предложения и они отвечают требованиям заказчика. Помимо этого, для новоиспеченных выпускников, успешно прошедших аккредитацию, вводится программа менторства продолжительностью не менее трех лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.