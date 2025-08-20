В Госдуме предложили ввести премии к отпуску для лояльных сотрудников

В Госдуме депутат Дмитрий Гусев выступил с инициативой ввода обязательных премий к отпуску для сотрудников, которые не покидают компанию пять и более лет, пишет « Life.ru ».

«Суть инициативы — добавить к отпускным не какие-то копейки, а целый оклад, чтобы работникам было легче позволить себе полноценный отдых без финансовых затруднений после отпуска. Такой бонус станет не только знаком признания заслуг, но и мощным мотиватором для долгосрочной лояльности», — считает парламентарий.

Инициатива позволит усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию.