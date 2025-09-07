В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для школьников
Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов направил официальное обращение министру культуры Ольге Любимовой с инициативой о создании специальной банковской карты для учащихся от 14 до 18 лет, сообщает URA.ru.
Проект, получивший название «Карта Достоевского», предусматривает ежегодное пополнение на 10 тысяч рублей для приобретения книг.
Средства предлагается разрешить тратить на классическую русскую и зарубежную литературу, входящую в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов с положительными экспертных оценок, а также историческую и научно-популярную литературу.
По мнению Чернышова, это не только поддержит интерес молодежи к чтению, но и станет мерой поддержки отечественных издателей и книготорговцев, а также будет способствовать укреплению культурного суверенитета России.