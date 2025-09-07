В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для школьников

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов направил официальное обращение министру культуры Ольге Любимовой с инициативой о создании специальной банковской карты для учащихся от 14 до 18 лет, сообщает URA.ru .

Проект, получивший название «Карта Достоевского», предусматривает ежегодное пополнение на 10 тысяч рублей для приобретения книг.

Средства предлагается разрешить тратить на классическую русскую и зарубежную литературу, входящую в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов с положительными экспертных оценок, а также историческую и научно-популярную литературу.

По мнению Чернышова, это не только поддержит интерес молодежи к чтению, но и станет мерой поддержки отечественных издателей и книготорговцев, а также будет способствовать укреплению культурного суверенитета России.