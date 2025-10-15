В Госдуме предложили установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Депутат Госдумы Александр Аксененко («Справедливая Россия — За правду») предложил установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет на уровне детского прожиточного минимума, сообщает РИА Новости .

Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Отмечается, что настоящий порядок определения пособия, исходя из 40% от среднего заработка родителя, не покрывает базовые расходы семьи и не соответствует целям государственной соцполитики.

По словам автора инициативы, минимальный размер пособия на текущий год составляет 8976 рублей, что почти в 2 раза ниже прожиточного минимума ребенка, установленного правительством на уровне 17201 рубля.

