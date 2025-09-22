В Госдуме предложили создать реестр лиц, лайкающих иноагентов

«На мой взгляд, обязать социальные сети информировать граждан в личных сообщениях о том, что они посещают страницы иностранных агентов или лиц, внесенных в реестр террористов и экстремистов, будет нелишним», — подчеркнул парламентарий.

Депутат сказал, что если человек проигнорировал несколько таких сообщений и предупреждений, он и дальше хочет общаться с врагами страны, тогда можно подумать о введении Роскомнадзором реестра тех, кто поддерживает иноагентов.

По словам Новичкова, этот реестр должен быть доступен силовикам и другим компетентным органам. Данная инициатива направлена на тех граждан, которые сознательно продолжают деструктивную деятельность.

При этом, по мнению депутата, так как людям свойственно ошибаться, то им нужно давать возможность исправиться. Но если гражданин после предупреждений продолжает выступать за врагов страны, лайкать их провокационные высказывания, комментировать посты и репостить, то следует обратить на такое поведение внимание.

