В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить продолжительность рабочего дня для женщин на один час с сохранением заработной платы. По мнению парламентария, это поможет решить сразу несколько социальных проблем, сообщает РИА Новости .

По его словам, вопрос повышения демографии в стране сейчас крайне актуален.

«А когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?» — заявил парламентарий.

Кроме того, нужно учитывать и интересы детей. Депутат подчеркнул, что ребята посещают кружки и секции, куда их чаще всего сопровождают женщины. Им очень сложно везде успеть, потому что чаще всего рабочий день заканчивается в 18:00, в это же время начинаются допзанятия.

Даже для женщин без семьи дополнительный час может быть полезен, отметил Антропенко, например, чтобы собраться на работу. По его словам, у прекрасной половины человечества на это уходит намного больше времени, чем у мужчин.