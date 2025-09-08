В Госдуме предложили сократить рабочий день по пятницам

Депутаты Госдумы рассматривают возможность законодательно сократить рабочий день по пятницам с переносом выпадающих часов на другие дни недели. Политолог Юрий Самонкин подчеркнул, что такая мера может быть эффективна не для всех отраслей, сообщает АБН24 .

В Госдуме обсуждается инициатива о сокращении рабочего дня по пятницам. Предполагается, что недостающие часы будут перераспределены на другие дни недели. Подобная практика существовала в Советском Союзе, когда трудовое законодательство обеспечивало сокращенную рабочую неделю для поддержки трудящихся.

Политолог Юрий Самонкин пояснил, что не все сферы смогут воспользоваться этой инициативой. По его словам, в отраслях с посменной работой, таких как энергетика, транспорт, службы эксплуатации и правоохранительные органы, сокращение пятничных часов не имеет смысла из-за ненормированного графика.

Законопроект в первую очередь затронет работников с классической пятидневкой или режимом «шесть через один». Для них сокращенная пятница может дать больше времени для семьи и отдыха, однако дополнительная нагрузка на другие дни может усложнить начало недели.

Самонкин отметил, что инициатива привлекательна с социальной точки зрения, но требует доработки и гибкой адаптации к разным режимам занятости. Он подчеркнул важность сохранения баланса интересов всех профессиональных групп и недопущения ущемления прав работников в сферах с непрерывным графиком.