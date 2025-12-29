В Госдуме предложили снижать ставку по семейной ипотеке при рождении детей

Ставку по семейной ипотеке могут автоматически снижать при рождении детей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о планах внедрить дифференцированные ставки по семейной ипотеке, напрямую связанные с количеством детей в семье, сообщает газета «Известия» .

«Планируем принять решение в I квартале 2026 года. Предполагается, что при рождении первого ребенка ставка составит 10%, второго — 6%, последующих — 4%», — сказал он.

Кроме того, рассматривается механизм автоматического снижения уже действующей ставки при рождении в семье следующего ребенка.

Параллельно для борьбы с мошенническими схемами при сделках с недвижимостью, подобными «схеме Долиной», в первом квартале планируется рассмотреть введение «периода охлаждения» с оплатой через специальный депозит. Запуск жилищных вкладов для накопления на первоначальный взнос, по словам Аксакова, пока откладывается из-за сложностей в законодательной формулировке.

Депутат также прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России до 9% к концу 2026 года.

