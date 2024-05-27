В Госдуме предложили разрешить некоторым педагогам выходить на пенсию досрочно

Депутаты думской фракции ЛДПР внесут на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона „О страховых пенсиях“». Таким шагом они намерены узаконить досрочный выход на пенсию для педагогов, трудящихся в сфере среднего профессионального образования, сообщает сайт MK.Ru .

Нынешняя редакция данного пункта закона дает возможность выйти на досрочное пенсионное обеспечение гражданам, которые не менее 25 лет работали педагогами в детских организациях — местах, где обучились граждане до 18 лет. По мнению парламентариев, российская система образования с годами изменилась, в том числе снизилось процентное число несовершеннолетних лиц, поступающих в учреждения среднего профобразования.

Соответствующие правила досрочного пенсионного обеспечения педработников устарели, убеждены депутаты.

«Льгота для выхода на пенсию должна предоставляться вне зависимости от возраста студентов, как это работает сейчас», — полагает председатель думского комитета по соцполитике, инициатор и соавтор законопроекта Ярослав Нилов.

Депутаты хотят добиться, чтобы специалисты среднего профессионального образования выходили на пенсию после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов, которых они обучали.