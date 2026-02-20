В Госдуме предложили разрешить матерям кормить грудью в кафе и других местах

Первый заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила законодательно закрепить права матери на грудное вскармливание ребенка в общественных местах, сообщает Telegram-канал « Кровавая барыня ».

Депутат подготовила изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Инициатива призвана изменить отношение к матери и младенцу. Поводом стали частые случаи, когда кормящих женщин просят покинуть кафе, музеи, спортклубы и другие общественные пространства.

«Нужно не запрещать, не выгонять, а помочь! Всегда можно найти место, подальше от посторонних глаз. Предложить маме и малышу отдельную комнату для кормления или угловой столик и ширму», — отметила Буцкая.

По словам депутата, встречаются случаи, когда сотрудники заведений ссылаются на внутренние правила или жалобы посетителей, недовольных соседством с кормящей женщиной. Это вынуждает матерей ограничивать прогулки с детьми районом дома, чтобы в любой момент зайти для кормления.

Законопроект, среди прочего, закрепляет право на кормление в транспорте, кафе, фитнес-залах, кинотеатрах, парках, ТРЦ и на концертных площадках. За нарушение запрета предусмотрена ответственность по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.