В Госдуме предложили признать попытки взлома «Госуслуг» киберпреступлением

Депутаты Госдумы предложили считать попытки взлома аккаунтов на портале «Госуслуги» полноценным киберпреступлением и расследовать такие инциденты даже без материального ущерба, сообщил Life.ru .

Тысячи россиян столкнулись с тем, что неизвестные получают доступ к их аккаунтам на портале «Госуслуги», где хранятся персональные данные, паспорт, СНИЛС и электронная подпись. После этого злоумышленники пытаются оформить микрозаймы или кредиты на имя гражданина.

Однако при обращении в полицию с доказательствами — логами входа, IP-адресами и письмами от МФО — чаще всего следует отказ в возбуждении уголовного дела из-за «отсутствия события преступления». Эта формулировка стала универсальным оправданием для следователей, которые не хотят разбираться в цифровых схемах.

По статье 272 УК РФ для возбуждения дела достаточно самого факта несанкционированного входа, но на практике полиция реагирует только при реальном ущербе. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов считает, что следственные органы должны работать с цифровыми следами так же, как с отпечатками пальцев, а несанкционированный вход в государственные системы должен быть основанием для возбуждения дела.

Гаврилов также отметил, что гражданам важно добиваться регистрации заявления и указывать признаки ст. 272 УК РФ и покушения на мошенничество. К заявлению стоит приложить историю входов, скриншоты уведомлений и письма от МФО. Пока следователи не видят в таких инцидентах состава преступления, система остается уязвимой, а кибермошенники продолжают действовать безнаказанно.