В Госдуме предложили повысить налог на «рычащие» автомобили

В России пересмотрят налоги на авто с громкой системой выхлопа

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести налоговые меры против владельцев автомобилей с измененной выхлопной системой для усиления звука, сообщает РИА Новости .

Чернышов считает целесообразным повысить коэффициент налога на транспортные средства и отменить налоговые льготы для владельцев транспортных средств, в которых звук выхлопных газов превышает стандартные нормы, сказано в обращении депутата к главе Минтранса Роману Старовойту

В документе указано, что модернизированные таким образом машины «доставляют людям значительные неудобства, нарушают их отдых и провоцируют конфликтные ситуации».

Существующие штрафы за эти действия проблему не решают, уточнил вице-спикер.