В Госдуме предложили помечать судимых в приложениях для знакомств

Пометку «ранее судим» могут добавить в приложения для знакомств в РФ. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, сообщает Mash .

Дело в том, что на сайтах знакомств ищут любовь много бывших сидельцев. Некоторые из них занимаются мошенничеством, избивают девушек и угрожают им.

В 2022 году сотрудники правоохранительных органов выявили 158 тыс. случаев домашнего насилия. Знакомство с мужчинами-агрессорами часто происходило в соответствующих интернет-сервисах. Девушки при этом не догадывались, что их избранник ранее сидел в тюрьме.

Депутаты Госдумы Ярослав Самылин и Ксения Горячева обратились в МВД. Они предлагают, чтобы министерство внутренних дел РФ предоставило платформам для знакомств доступ к реестру. Они смогут проверять регистрирующихся по девяти статьям Уголовного кодекса, среди которых угроза убийством, а также изнасилование. После этого пользователи будут получать пометку «ранее судим».