В Госдуме предложили ограничить рекламу букмекеров в интернете

Депутаты Государственной Думы настаивают на усилении законодательных мер, касающихся рекламы букмекерских контор в интернете. В Общественной палате РФ состоялось нулевое чтение проекта закона, направленного на ужесточение ответственности за продвижение подобных услуг в сети, сообщает URA.ru .

Как разъяснил автор инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, пользователи воспринимают агрессивное навязывание такой рекламы как побуждение к регулярному игровому удовлетворению.

«И вот думают, что, если в первый раз не выиграл, то во второй раз совершенно точно. Так не бывает. Поэтому обязанность букмекеров — размещать информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также обеспечивать доступ посетителям к информации о возможности инвестировать свободные денежные средства — это важно», — сказал Кирьянов.

Еще одной проблемой, согласно авторам документа, является необходимость повысить персональную ответственность таких компаний, как Яндекс, и иных поисковых систем за рекламу букмекеров.

Кирьянов уточнил, что присутствие букмекеров в выдаче отечественных поисковиков вредит гражданам. Букмекеры пользуются лазейками в законодательстве и не маркируют рекламу, продвигая свои услуги как якобы лотерею. Поэтому подобный контент никак не фильтруется.

По его словам, реклама букмекеров распространилась практически на все приложения Яндекса, включая те, что ориентированы на несовершеннолетних. Пользователи, заказывающие онлайн-такси, доставку еды или пользующиеся навигаторами, дополнительно вовлекаются в азартные игры. Букмекеры активно используют эти ресурсы для продвижения спортивных событий, но при этом открыто демонстрируют свой бренд. Участники общественной экспертизы заключили, что Яндекс и другие отечественные IT-компании обязаны пресекать любые попытки рекламировать ставки под благовидным предлогом.