В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря нерабочим днем

«Считаю, что правильно было бы закрепить раз и навсегда 31 декабря в Трудовом кодексе как выходной день», — отметил он.

Нилов добавил, что в последний день года «нормальной работы» нет, а все люди думают о праздничном столе и поздравлениях. По его словам, у всех в этот день «нерабочее настроение».

За последние несколько лет нас всех впервые ждут по-настоящему длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2025 года до 12 января 2026-го. Всего россияне будут отдыхать 12 дней подряд.