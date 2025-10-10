Фото - © Ростовая кукла лабуба 1 сентября на линейке в школе/Медиасток.рф

сегодня в 06:11

Депутаты призвали к борьбе с «зловещими» западными игрушками

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества провел круглый стол, посвященный влиянию игрушек на детскую психику, сообщает «КоммерсантЪ».

Участники дискуссии, включая вице-спикера Анну Кузнецову и председателя комитета Яну Лантратову, заявили, что современные игрушки стали инструментом «информационной войны», размывающим традиционные ценности и формирующим у детей искаженное восприятие реальности. В качестве примера депутаты привели продукцию компании Mattel, которую Лантратова назвала «экстремистской организацией» за поддержку ВСУ.

Для решения проблемы предложены меры поддержки отечественных производителей «патриотических» игрушек и введение обязательной психолого-педагогической экспертизы детских товаров. По словам первого зампреда комитета по защите семьи Татьяны Буцкой, соответствующий законопроект уже подготовлен. Минпромторг выразил готовность информировать потребителей о результатах экспертиз через систему цифровой маркировки.

Отраслевые специалисты, однако, указывают на структурные проблемы: по данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, 91% рынка занимает импортная продукция. Президент ассоциации Антонина Цицулина предложила включить производство игрушек в перечень социальных отраслей для государственной поддержки.

Ранее сообщалось, что в сентябре продажи популярной игрушки Лабубу в натуральном выражении снизились на иреть по сравнению с августом.