В Госдуме предложили альтернативу усыплению бродячих собак

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», направленные на запрет возврата отловленных, вакцинированных и стерилизованных животных на улицу, не сводятся к обязательному усыплению бездомных собак. По его мнению, оптимальным вариантом является поиск хозяев для этих животных, сообщает NEWS.ru .

«Поскольку предыдущий формат, когда их стерилизуют и обратно выпускают, показал свою неэффективность, то есть они продолжают нападать, то главный вопрос — это их исключить с улиц», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, нужно активно заниматься поиском хозяев, привлекая к этой работе волонтеров, зоозащитников и органы власти. Депутат подчеркнул, что принятие окончательного решения останется за каждым регионом, с учетом имеющихся у них возможностей.

Матвеев сообщил, что Госдума направила проект поправок на согласование в регионы и ожидает получения отзывов в течение двух недель. По его словам, на данном этапе сложно предсказать, каким будет окончательный вариант решения.

Депутат отметил, что, насколько ему известно, в Москве не практикуется умерщвление бродячих животных. В то же время, в некоторых регионах Дальнего Востока, таких как Якутия и Бурятия, где жизненные условия более суровые, бюджеты ограничены, а собаки менее адаптированы к жизни с людьми, могут приниматься более строгие решения, заключил Матвеев.