В Госдуме перечислили подарки, которые можно дарить учителям

Жители России могут дарить учителям своих детей подарки, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей. На всякий случай также рекомендуется сохранять чеки, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость презента. О том, что можно дарить учителям, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет ТАСС .

«В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Там немного по-другому сформулировано — что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», — сказала Буцкая.

При этом родители могут не ограничиваться только цветами. Они могут дарить учителям в том числе полезные материалы, которые могут использовать в работе с детьми. Буцкая отметила, что родителям также будет не лишним хранить чеки и фотографии подарков для учителей. Если вдруг возникнет какая-то проверка, то наличие подтверждения, что презент сделан в рамках закона, снимет все вопросы.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, дарить подарки государственным и муниципальным служащим нельзя, если они стоят дороже трех тысяч рублей. Все предметы, которые умещаются в эту стоимость, дарить можно.