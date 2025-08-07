В Госдуме ответили, почему бесплатное образование в России становится платным

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что образовательные кредиты стали сильно востребованы, что стало прибыльной нишей для банков, а родители выпускников, по мнению эксперта, платят за ненужные специальности.

«Нам важно понять, что делать с таким ненужным количеством выпускников, обучающихся на избыточных специальностях вроде юристов и экономистов. Их количество превышает интересы для развития государственной экономики. Тут напрашивается вопрос: почему они вообще появляются в таком количестве? Потому, что вузы начинают на этом зарабатывать», — отметил Аксаков в эфире радио Sputnik.

В то же время на приоритетные специальности не пользуются спросом среди учащихся. На инженерные и технические профессии в регионах уже ощущается недобор, а на юристов и экономистов — конкурс. Так, депутат заявил, что именно на эти программы будет выделена господдержка, включая льготные программы с жильем и бесплатное образование.

Более того, по мнению Аксакова, рассмотрения требует и вопрос получения второго высшего образования и дополнительного. Так как в России на данный момент нет бесплатного второго высшего, человек может заплатить за знания, но будут ли они достаточными, чтобы стать хорошим специалистом — остается вопросом. В заключение, депутат заявил, что сфера будет рассмотрена, чтобы плата за обучение была рассчитана справедливо, а необходимые специальности были закрыты.