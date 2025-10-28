В Госдуме отвергли идею возрастного ограничения мультфильма «Маша и медведь»

Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что предложение установить возрастное ограничение 12+ для мультфильма «Маша и медведь» не имеет оснований и является попыткой пиара, сообщает Газета.ru .

Писатель Олег Рой предложил ввести возрастное ограничение 12+ для мультфильма «Маша и медведь», утверждая, что он не рассчитан на детскую аудиторию.

«Не могу похвастать, что видел всю серию, но из тех отрывков, которые знаю, у меня впечатления чего-то „только для взрослых“ не возникло. Да и предложенный возраст вызывает недоумение сам по себе: на чем именно такое решение основано? Уверен, что подобные меры, кроме пиара, ничего дать не могут и зачастую даже наоборот, провоцируют нездоровый интерес», — пояснил Шолохов.

Ранее политолог Вадим Попов в беседе также призвал запретить показ мультфильма на телевидении и в стриминговых сервисах, ссылаясь на несоответствие традиционным российским ценностям. Позже ТАСС сообщил о предложении Олега Роя установить для мультфильма возрастное ограничение 12+, поскольку, по мнению писателя, он «не предназначен для детей».

