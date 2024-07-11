В Госдуме осудили сенатора, которую возмутили мужчины в спортзалах

Депутаты Госдумы ответили на слова сенатора Ольги Ковитиди о том, что мужчины ходят в спортивные залы и рассматривают свое тело вместо работы, сообщает « Подъем ».

Ранее член Совфеда Ольга Ковитиди высказалась о том, что мужчина должен выступать кормильцем для своей семьи. По ее мнению, вместо того, чтобы работать и приносить деньги, мужчины посещают спортивные залы, где «смотрят на красоту своего тела».

Это высказывание прокомментировала Рима Баталова из комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Она не видит ничего плохого в том, чтобы мужчины посещали фитнес-клубы и следили за своим здоровьем.

«Разве приятно смотреть на мужчин, которые будут там, знаете, с животиками или с животищем?», — сказала Баталова.

Также на слова Ковитиди ответил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, здоровый мужчина гораздо важнее для семьи, чем тот, который будет «упахиваться» на работе. Он уверен, что те мужчины, которые посещают спортивные залы, сенатора не будут слушать.

Первый зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль добавил, что сам ходит в спортзал и ведет здоровый образ жизни. Он отметил, что важно соблюдать баланс между работой, семьей и досугом.