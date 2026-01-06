В Госдуме обвинили недобросовестных продавцов автотоваров

сегодня в 05:50

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в Федеральную антимонопольную службу с предложением провести проверку цен на товары, необходимые автолюбителям в зимний период, сообщает RT .

В своем письме на имя главы ФАС Максима Шаскольского он указал на возможное необоснованное завышение стоимости.

Парламентарий отметил, что зимой водители вынуждены активнее приобретать такие товары, как щетки, лопаты и незамерзающую жидкость, однако некоторые коммерсанты пользуются этим, искусственно завышая цены.

Милонов просит ФАС организовать инспекцию сетевых магазинов, АЗС и других точек продаж для выявления картельных сговоров и нарушения ценового законодательства.

