В Госдуме обратили внимание на вред курения вейпов

В России сложилась опасная тенденция, которая может иметь далекоидущие последствия для демографического будутия страны. Как сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в интервью ТАСС, среди девочек в возрасте 11-14 лет наблюдается кратный рост курения электронных сигарет.

«Среди девочек 11-14 лет кратный рост этого курения. То есть девочка 11-14 лет курит чаще, чем мальчики в этом возрасте. О какой вообще демографии можно говорить?» — заявил парламентарий.

Метелев подчеркнул, что стремительное распространение никотинсодержащей продукции, в первую очередь вейпов, среди подростков представляет серьезную угрозу не только для здоровья молодого поколения, но и подрывает многолетние усилия государства по улучшению демографической ситуации. Особую озабоченность депутата вызывают последствия употребления такой продукции, которые еще недостаточно изучены, но очевидно вредны.

«Сколько государство потратит на лечение последствий, которые до сих пор пока не изучены, но все понимают, что там — солевой никотин, тысячи разных смесей, которые точно не в плюс, а в минус», — отметил он.

Эта проблема требует безотлагательных мер, поскольку раннее начало курения и употребление высоконикотиновых смесей могут привести к серьезным нарушениям репродуктивного здоровья и другим хроническим заболеваниям в будущем, резюмировал политик.