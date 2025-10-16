В Госдуме объяснили причину коротких майских выходных в 2026 году

В 2026 году россияне будут меньшее количество времени отдыхать на майских праздниках, чем обычно. Причина в том, что продолжительные зимние каникулы отчасти компенсируют эти дни отдыха, сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Светланы Бессараб.

В Трудовом кодексе РФ указано, что длительность праздничных выходных составляет 14 суток. Однако рабочие графики изменяют, если праздники и так выпадают на выходные.

Число рабочих дней будет таким же, как и всегда — 247. По сравнению с 2025 годом, ничего не изменится.

Бессараб напомнила, что в январе россиян ожидают долгие зимние выходные. Продолжительность майских уменьшится до трех суток по каждому из праздников — Дню весны и труда 1 мая и Дню Победы 9 мая.

В прошлые разы были два блока по четыре выходных дня. В 2026 году этого не будет.

Однако ожидаются другие трехдневные периоды отдыха. Речь идет о Дне защитника Отечества 23 февраля и Международном женском дне 8 марта.

