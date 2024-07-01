В Госдуме объяснили отличия между страховой и социальной пенсиями

Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил, что для получения соцпенсии необходимо отсутствие права на страховую пенсию, которая до 2015 года называлась трудовой. По его словам, социальная пенсия — фиксированная, а страховая зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщает NEWS.ru .

Если у гражданина есть право на получение обеих пенсий одновременно, то ему назначается та, которая имеет больший размер, заявил законодатель.

По его словам, чтобы получить страховую пенсию, необходимо иметь определенный стаж работы и достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). На 2024 год требуется 15 лет стажа и 28,2 ИПК.

Если вышеперечисленные требования не были выполнены, то россиянину назначается социальная пенсия. Она выплачивается позже страховой на пять лет. Ее размер фиксированный — в 2024 году он равен 7689,78 рубля.

«Страховую пенсию с 1 февраля 2025 года будут индексировать, но еще и, возможно, будет предусматриваться дополнительное повышение 1 апреля, а вот социальную пенсию индексируют только 1 апреля», — поделился Чаплин.