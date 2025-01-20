В Госдуме объяснили, как взять больничный в отпуске и не уйти в минус

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что если сотрудник заболел во время своего отпуска, то по закону ему должны продлить отдых на число дней, проведенных на больничном. Если начальство отказывается платить за больничный во время отпуска, нужно обращаться в уполномоченные органы, сообщает NEWS.ru .

Это правило не касается отпусков за свой счет, по беременности, родам и учебных отпусков, добавил парламентарий.

По его словам, работнику следует сразу предупредить работодателя о своей болезни и намерении продлить отпуск. Если же сотрудник не хочет продлевать отпуск сейчас, можно попросить перенести оставшиеся дни на будущее, написав заявление.

«Важно помнить, что работодатель обязан оплатить весь период болезни в отпуске, но только в том случае, если отпуск был оплачиваемым», — отметил Чаплин.

За отказ оплачивать официальный больничный во время отпуска работодателям грозит штраф, добавил законодатель.