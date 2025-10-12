В Госдуме объяснили, будут ли россиянам платить пенсии в цифровых рублях

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту, пишет ТАСС .

Он отметил, что переводить средства в цифровые рубли необязательно.

«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями», — пояснил Нилов.

По его словам, все выплаты будут проиндексированы в полном объеме. Деньги будут поступать пенсионерам таким образом, каким они сами захотят.

Ранее сообщалось, что с 1 октября начинается первый этап выплат с использованием цифрового рубля. Его начнут использовать для части федеральных расходов и отдельных социальных пособий. Такой подход позволит протестировать систему на небольшой базе и минимизировать риски при массовом переходе.

