В Госдуме не видят необходимости в увеличении числа призывников в ВС РФ

Депутат Госдумы Максим Иванов считает, что армия России сейчас в большей степени ориентирована на контрактников, чем на срочников. По его мнению, увеличение численности призывников в ВС РФ в ближайшее время не планируется, сообщает Инфо24 .

Парламентарий пояснил, что российская армия «смешанного типа», она основана на призыве и контрактной службе. Однако больше российские ВС все-таки ориентируются на контрактников, которые выполняют основные задачи, в том числе и в зоне СВО.

По словам Иванова, в данный момент нет необходимости в наращивании численности Вооруженных сил за счет увеличения количества солдат срочной службы.

«Увеличивать численность призывников, которые в отличие от контрактников несут несколько иную службу, наверное, на сегодняшний день нецелесообразно. А вот увеличение контрактной армии вполне возможно, этот вариант стоит рассматривать», — подчеркнул депутат.