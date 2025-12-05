В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии

сегодня в 02:50

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит 9 584 рубля

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил РИА Новости , что с нового года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии достигнет 9 584 рублей 69 копеек.

Эта сумма является базовой частью пенсии, которая гарантированно выплачивается всем получателям, независимо от стажа и заработка.

«Фиксированная выплата составит 9 584 рубля 69 копеек», — сказал Говырин.

Как ранее заявил парламентарий, увеличение составит 7,6% для всех категорий и коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

