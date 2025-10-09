В Госдуме назвали ключевую составляющую цифрового суверенитета России

Многие западные страны работают над укреплением цифрового суверенитета, РФ поступает также. Российские мессенджеры сделали не только для комфортного общения — это элемент национальной безопасности, рассказал « ФедералПресс » член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, РФ сделала прорыв на пути к цифровому суверенитету. В течение последних нескольких лет была создана независимая ИТ-экосистема. Она позволила обеспечивать бесперебойное функционирование государственных и коммерческих сервисов даже на фоне внешнего давления.

Российские мессенджеры создали не только для того, чтобы жителям РФ было удобно общаться. Это элемент технологического суверенитета и госбезопасности, добавил депутат Госдумы.

Надежное и защищенное функционирование площадок коммуникации — одна из ключевых составляющих охраны информации жителей страны, а также госуправления. В РФ уже сформирован свой мессенджер. Им удобно пользоваться. К тому же, есть высокий уровень защиты данных, подчеркнул депутат.

