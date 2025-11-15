В Госдуме хотят ужесточить штрафы чиновникам за злоупотребление полномочиями

Зампредседателя Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отправил письмо министру юстиции России Константину Чуйченко и попросил увеличить штрафы за злоупотребление должностными обязанностями. Он попросил ведомство озвучить свое мнение по этому вопросу, сообщает ТАСС .

«Прошу сообщить позицию министерства юстиции в отношении целесообразности существенного повышения штрафов по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»», — отмечается в документе.

До этого российское правительство изменило законопроект об увеличении штрафов за некоторые экономические преступления. Депутат добавил, что размер административного взыскания для чиновников нужно увеличить аналогично.

В соответствии с нынешним законом, за злоупотребление должностными полномочиями чиновника могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты за срок до полугода. Либо его могут лишить возможности заниматься некоторые должности, заниматься определенной деятельностью на период до пяти лет.

Еще злоупотребившего должностными полномочиями могут отправить на принудительные работы на срок до четырех лет, арестовать на срок до полугода, или лишить свободы на период до четырех лет.

