В Госдуме хотят штрафовать за рассылку фото мужских «приборов» без разрешения

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с депутатами Олегом Леоновым и Ксенией Горячевой выступили с инициативой ввести административную ответственность за отправку интимных фото без разрешения получателя. Обращение с таким предложением отправили министру юстиции Константину Чуйченко, документ есть в распоряжении у РИА Новости .

Авторы инициативы отметили, что к ним нередко обращаются девушки, жалующиеся на рассылку подобных картинок как в личных сообщениях, так и по беспроводной связи в общественных местах. Заявительницы переживают большой стресс из-за подобного.

При этом они редко жалуются полицейским. Девушки думают, что уголовное преследование — слишком серьезная мера. Некоторые и вовсе не верят в возможность привлечь такого нарушителя к ответственности.

Парламентарии отметили, что нынешнее законодательство только фрагментарно регулирует такой вопрос. Судебная практика оценивает такие действия как распространение порнографии (статья 242 УК РФ). Однако, чтобы доказать вину, нужна сложная экспертиза. Нередко статью признают несоразмерной единичной отправке изображения. Из-за этого жертва остается без защиты.

