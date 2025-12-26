В Госдуме хотят освободить школьников от домашнего задания перед Новым годом

Школам необходимо гибко подходить к вопросам, связанным с учебной нагрузкой. Не нужно задавать детям домашнее задание в последние дни перед Новым годом, высказал мнение в разговоре с ТАСС заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Если школьников освободить от д/з в этом году, то будут счастливы как они, так и родители, преподаватели. Учителей тоже не нужно заставлять проверять домашнее задание и заниматься внеучебной работой, отметил депутат.

Преподаватели в предновогодние дни тоже должны проводить время со своими семьями. 12 января 2026 года все опять начнут активно учиться, отметил Чернышов.

При этом такие решения нужно принимать не «сверху». Их должны придумывать директора школ и педагоги, подчеркнул народный избранник.

