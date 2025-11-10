В Госдуме дискутируют на тему отключения Рунета от мировой Сети

С 1 марта 2026 года вступает в силу правительственное решение, наделяющее Роскомнадзор правом изолировать российский сегмент интернета от глобальной Сети при возникновении определенных угроз. Зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин выразил сомнения касательно реальности подобного сценария. По его мнению, наступление обстоятельств, требующих отключения, маловероятно, сообщает Газета.ru .

«РКН может отключить российский интернет от мирового, только если вмешательство через него во внутренние дела России приобретет характер реальной угрозы. О критериях угрозы надо спрашивать у специалистов, но, на мой взгляд, все сценарии такого рода сегодня являются почти невероятными. Это может быть масштабное, сильно выходящее за рамки привычного фона кибернападение, грозящее пробить защиту наших ключевых узлов, — что сегодня невероятно», — отметил парламентарий.

Делягин также полагает, что взлом систем электронного голосования хакерами не представляется возможным. Разве что массовое использование квантовых компьютеров могло бы породить серьезные риски, но это перспектива отдаленного будущего, когда подобные технологии станут доступны и в России, считает депутат. Несмотря на критику и сомнения в отношении систем электронного голосования, он считает, что они надежно защищены от внешнего вмешательства.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 ноября. Согласно этому документу, Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры смогут осуществлять отключение Рунета от мировой Сети в ситуациях, представляющих «угрозы устойчивости, безопасности и целостности» российского сегмента интернета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.