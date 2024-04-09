В горслужбах Москвы ввели повышенную готовность из-за ожидающейся непогоды

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Во вторник вечером в столице ожидаются обильные дожди и грозы, сообщает «Царьград» .

О переводе городских служб на усиленный режим заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, ухудшение погоды ожидается после 19:00. Ненастная погода сохранится до утра 10 апреля.

В мегаполисе ожидаются гроза и дожди, местами сильные. Кроме этого, в Москве прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — отметил Бирюков.

Под особый контроль взято функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым компаниям также приказано подготовить источники аварийного питания.