В горокруге Пушкинский прошла Августовская педагогическая конференция

28 августа в новом корпусе № 6 образовательного комплекса № 11 в Пушкине, построенном в рамках инвестиционного проекта, прошла Августовская педагогическая конференция «Технологии и образование. Педагог в фокусе перемен». В ней приняли участие более 420 человек, в числе которых директора образовательных учреждений и педагоги, сообщает пресс-служба городского округа Пушкинский.

Представительный форум — возможность не только поблагодарить педагогов, но и подсветить важные для округа темы, связанные с образованием.

«Округ Пушкинский стабильно занимает высокие позиции в рейтинге муниципалитетов по школам, которые состоят в «зеленой зоне» — в 2025 году, как и в 2024, мы на 11 месте рейтинга. Удержание лидирующих позиций — это сложная, системная работа, за которую выражаю благодарность всему руководящему составу. В этом учебном году серьезное внимание уделяем инновациям и искусственному интеллекту, но хочу обратить внимание всех, что никакие технологии не заменят педагога, личность человека», — отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В этом году «Образовательный комплекс № 3» города Пушкино, который возглавляет Ольга Щукина, вошел в ТОП-100 лучших учреждений региона. Многое сделано для улучшения материально-технической базы и комфортного пребывания школьников в образовательных учреждениях. По поручению Губернатора региона Андрея Воробьева ежегодно в округе обновляются минимум пять учреждений: в этом году капитальный ремонт проведен в трех школах и двух детских садах.

Глава округа особо поблагодарил педагогов за реализацию праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы и направленных на патриотизм и укрепление связи поколений. За активную патриотическую работу и поддержку семей бойцов СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что системе школьного образования нужно привлечь на работу еще 284 учителя. Для них в регионе предусмотрены льготы и различные меры поддержки.

«Я хочу обратить внимание глав на то, что на сегодняшний момент нам нужно привлечь еще 284 учителя. Напомню, что мы предусмотрели и часто слышим о достаточной эффективности мер поддержки, которые мы приняли в части ипотеки и компенсации жилья», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.