В горокруге Истра в мае спилили 65 аварийных деревьев

Коммунальные службы в мае удалили около 65 сухостойных и аварийных деревьев в городском округе Истра. Работы прошли в Истре, Дедовске, а также в ряде сельских населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В теплый период на МБУ «ДОДХИБ» возложена одна из ключевых задач — уход за зелеными насаждениями. Особое внимание специалисты уделяют вырубке сухостойных и аварийных деревьев, представляющих потенциальную опасность.

В Истре работы провели на улицах Юбилейной, Урицкого, Ленина, Советской и 9-й Гвардейской Дивизии. Здесь убрали 24 аварийных ствола. Параллельно в городе выполнили омолаживающую и формовочную обрезку 18 крон на улицах Ленина, Советской и на площади Революции.

В Дедовске специалисты работали на улицах Панфилова, Космонавта Комарова и Гвардейской. Также бригады выезжали в деревню Ламишино, поселок Глебовский и село Павловская Слобода. В этих населенных пунктах удалили 41 дерево. Кроме того, в Дедовске провели обрезку 11 крон на улицах Космонавта Комарова и Красной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.