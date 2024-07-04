В городском Жуковском «Единая Россия» провела ХХХVI Конференцию

На конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Жуковском, состоявшейся 3 июля, обсудили работу за I полугодие 2024 года, выдвинули кандидатов в депутаты совета депутатов на предстоящих выборах, которые пройдут 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам секретаря местного отделения «Единой России» Юрия Прохорова, главной темой конференции стали предстоящие выборы в совет депутатов 8 сентября.

«Мы провели тайное голосование и выдвинули кандидатов от партии „Единая Россия“. В список вошли: действующие члены фракции, представители образования, медицины, бизнеса, общественных и молодежных организаций и один участник специальной военной операции», — отметил Прохоров.

В список кандидатов, утвержденных на конференции, среди прочих вошли представители сфер образования и здравоохранения.

Екатерина Шевцова, является сторонником партии «Единая Россия», директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение лицей № 14 им. М. М. Громова, депутат совета депутатов городского округа Жуковский на непостоянной основе.

Дмитрий Нестерюк, член партии «Единая Россия», врач-хирург, ГБУЗ Областной клинической больницы городского округа Жуковский, депутат совета депутатов городского округа Жуковский на непостоянной основе.

Как отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Игорь Коханый, в предвыборный период кандидаты соберут новые и актуальные предложения в главный программный документ партии, за исполнением которых, в случае победы на выборах, они будут следить на протяжении всего срока полномочий.

«Народная программа — это основной документ партии, и именно по программе партии будет проходить общение с избирателями во время предвыборной кампании. „Единая Россия“ на протяжении нескольких лет реализует Народную программу, составленную на основе наказов наших избирателей и выполнение которой в данный момент находится на стадии завершения. В предвыборный период кандидаты соберут новые и актуальные предложения в главный программный документ партии, за исполнением которых они будут следить на протяжении всего срока полномочий.Конечно, партия окажет всяческую поддержку кандидатам по всем направлениям. И мы будем вместе с депутатами встречаться с избирателями для того, чтобы наша партия получила максимальное количество мандатов в нашем окружном совете депутатов городского округа», — сказал депутат Игорь Коханый.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Он также рассказал, что в 2024 году открылась после капитального ремонта городская поликлиника, а также в текущем году будет завершено строительство школы на 1100 мест в микрорайоне № 5 и подходит к концу реконструкция городского Парка культуры и отдыха.

Член местного политического совета «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Старший брат» Андрей Урусов рассказал, что представители спорта также принимали участие в предварительном голосовании «Единой России».

«Один из наших местных координаторов Максим Шибченко, молодой и перспективный парень, принял участие в предварительном голосовании от партии „Единая Россия“. Для него было важно попробовать свои силы и получить ценный опыт. К сожалению, он не прошел дальше, но это не самое главное. Не всегда получается с первого раза. Каждый опыт приближает его к цели и делает сильнее. Я уверен, что впереди его ждут новые достижения, и он продолжит вносить вклад в развитие нашего проекта», — сказал Урусов.

В состав президиума вошли Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, депутат Московской областной Думы Игорь Коханый, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Прохоров, член Местного политического совета местного отделения Партии Андрей Урусов, исполнительный секретарь местного отделения Партии Элен ельмез. Также в работе конференции приняли участие члены местного политсовета, местной контрольной комиссии и делегаты, избранные на общих собраниях в первичных отделениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.