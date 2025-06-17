В городском парке Щелкова приступили к прокладке новых пешеходных дорожек

Щелковский городской парк в этом году ожидает масштабное благоустройство. В данный момент специалистами уже проведен демонтаж дорожно-тропиночной сети центральной аллеи. Все деревья при этом укрепили специальными защитными щитами — чтобы при проведении демонтажных работ не повредить стволы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по благоустройству в целом ведутся с большим вниманием к экологической составляющей, рабочие сохраняют даже птичьи гнезда, стараясь не нанести вред флоре и фауне парка.

Сейчас в центре внимания — спортивная площадка, на ней полностью заменили грунтовую основу. Скоро здесь будет оборудованное место для занятий волейболом и пространство для занятий воркаутом.

Согласно проекту, в парке появится событийная площадь — место для встреч, оборудованное качелями и цветником.

Новый облик обретет набережная, здесь будут доступны разные виды досуга у воды. Также в парке появится площадка для выгула собак с возможностью хранения инвентаря для занятий с четвероногими, новые детские и спортивные площадки. В рамках благоустройства проведут работы по дополнительному озеленению территории, также будет реконструирована система освещения парка.

Общая площадь обновления составит 15,5 га, поэтому на время проведения работ парк закрыт для посещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.