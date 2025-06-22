В городском парке Павловского Посада работал мобильный ФАП
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
21 июня в городском парке Павловского Посада прошла акция, направленная на заботу о здоровье жителей округа. С 09:00 до 12:00 в рамках работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) медики Павлово-Посадской больницы провели диспансеризацию на свежем воздухе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Все желающие могли бесплатно пройти диагностику без предварительной записи. Врачи измеряли артериальное давление, делали ЭКГ и флюорографию, а также брали общий анализ крови, определяя уровень глюкозы и холестерина. Помимо этого, каждый участник мог получить консультацию врача-терапевта, узнать свою группу здоровья и, при наличии показаний, получить направление на более углубленное обследование в условиях больницы.
Акция вызвала живой интерес у жителей города. Отсутствие необходимости предварительной записи и возможность пройти множество обследований в одном месте сделали посещение мобильного ФАПа доступным и удобным для горожан.
Медики отметили, что подобные выездные мероприятия помогают не только своевременно выявлять риски для здоровья, но и привлекать внимание населения к важности регулярной диагностики.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.