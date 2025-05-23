24 мая в парке культуры и отдыха в Кашире пройдет развлекательное мероприятие «Мой парк — моя история», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей ждет насыщенная программа: занятия буккроссингом, квест по парку, гигантская дженга и концертная программа на главной сцене. В 20:30 все желающие смогут посмотреть фильм под открытым небом.

«Наши парки — это места, где сочетаются история, спорт и творчество. Мероприятия в парках дают прекрасную возможность провести время с пользой» — отметила директор городского парка Олеся Кожадей.

Отмена мероприятий возможна в связи с погодными условиями. Возрастное ограничение 0+.

Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-класс вы можете в тг-канале парка. Ознакомиться с подробной афишей мероприятий округа можно в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» по ссылке.

Ранее, Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все округа Подмосковья приступили к подготовке к летнему сезону, в порядок приведут все общественные пространства — парки, набережные, скверы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.