В городском парке Каширы появились информационные стенды о героях ВОВ

В городском парке Каширы вдоль пешеходной дорожки со входа улицы Гвардейской появилось 5 двусторонних тематических стендов, которые посвящены каширянам героям Великой Отечественной войны, а также с историей и вкладом округа во времена войны. Подсветка стендов появится до 9 мая, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Прониклась историями, которые здесь представлены.Человек, пришедший в парк, сможет прочитать сводки с боев, имена погибших солдат. Очень правильная в наше время, очень нужная фотовыставка. Наших героев надо знать в лицо. Знать и чтить!» — отметила жительница округа.

Наша страна понесла огромные жертвы в Великой Отечественной войне — 27 миллионов человек. Данные мероприятия направлены на патриотическое воспитание и просвещение нового поколения, которые учатся на примерах героев любить Родину и беззаветно ей служить, быть хранителями истории.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.