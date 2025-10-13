В городском округе Воскресенск провели «Театральный поединок»

В Доме культуры «Гармония» города Белоозерский прошёл «Театральный поединок» – молодой проект, направленный на формирование молодёжного творческого сообщества. Вёл мероприятие актёр театра и кино, режиссёр и педагог, магистр театрального искусства, автор и руководитель Молодёжного проекта «Театральный поединок» Максим Драченин, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На ринге состязались Театр мюзикла «Успех» из города Люберцы и Театральный коллектив «Творческий вихрь» из Балашихи, а также люберецкая православная театральная студия «Преображение» и Театральная студия «Верю» города Белоозёрский.

Перед началом испытаний депутат городского округа Воскресенск Галина Романова пожелала удачи каждой команде.

С самого начала игра прошла в энергичной и весёлой атмосфере. Ребята справлялись с очень непростыми заданиями, импровизировали и выкладывались на все 100%, а зрители проявляли невероятный уровень поддержки.

Во втором раунде поединка победила и вырвалась в четвертьфинал проекта белоозерская Театральная студия «Верю», руководит которой Виктория Цех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.