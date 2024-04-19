В округе Солнечногорск состоялась встреча жителей поселка Санаторий ВМФ

В городском округе Солнечногорск состоялась встреча жителей поселка Санаторий ВМФ с уполномоченным главы по Солнечногорску Романом Назаровым. На ней обсудили важные для людей вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения, благоустройства и другие, передает пресс-служба администрации городского округа.

Жителей волновали ремонт котельной и дороги за детским садом, обустройство пешеходной дороги на выходе к Ленинградскому шоссе, парковочных мест во дворах и детских площадок, отсутствие в шаговой доступности отделения «Почты России» и филиала «МосОблЕИРЦ». Люди пожаловались, что автобус по маршруту № 22 ходит не по расписанию и с большим перерывом в дневное время. Также они хотели бы больше спортивных секций и творческих кружков для развития детей в населенном пункте.

«Такой формат непосредственного общения с нашими жителями позволяет нам лучше понять проблематику и наметить направления совместной работы. Теперь самое главное — результат: то, что мы с коллегами сделаем по тем обращениям, которые сегодня были услышаны, запротоколированы, и, соответственно, отправлены на реализацию», — отметил Роман Назаров.

Все вопросы переданы главе городского округа Солнечногорск Константину Михалькову, ответственным ведомствам и службам, и решения по ним прорабатываются.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.