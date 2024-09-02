В городском округе Шаховская подвели итоги прошедшего учебного года

Приближается один из самых значимых в системе образования дней в году. Праздник, с которого начинается для каждого поколения дорога в мир знаний, сообщили в администрации городского округа Шаховская.

В преддверии нового учебного года в городском округе Шаховская состоялась традиционная августовская конференция.Более 200 представителей сферы образования подвели итоги прошедшего 2023–2024 года. Основной темой стал ремонт образовательных учреждений. в этом направлении проведены масштабные работы.

В этом году провели ремонт кабинета английского языка и системы отопления в спортзале в Белоколпской школе.

В Дубранивской школе проведен косметический ремонт двух кабинетов и коридоров. В Раменской школе отремонтирован спортзал, проведен косметический ремонт центральной лестницы и актового зала, отремонтирована кровля. В Бухоловской школе выполнен ремонт входа в подвал. В детском саду «Тополек» проведена замена водопроводных и канализационных систем.

В Муриковской школе выполнен ремонт санузлов и коридора, проведен интернет. В Шаховской школе-интернат выполнен ремонт входной группы. В Шаховской гимназии в рамках гарантийных обязательств проведен ремонт крыльца. Проведен ремонт групповой комнаты в детском саду «Лесная сказка».

Продолжается благоустройство территорий после капитального ремонта детских садов «Рябинка» и «Родничок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.



