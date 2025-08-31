В городском округе Пушкинский стало на два почетных гражданина больше

28 августа в округе Пушкинский прошли сразу два заседания Совета депутатов. На первом очередном № 69 были приняты 14 вопросов, на втором внеочередном присвоили звания «Почетный гражданин», сообщает пресс-служба администрации г. о.

Утвержден порядок выплаты премий медицинским работникам Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В.Н., награжденным нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», а также предоставление компенсации части затрат на транспортные расходы отдельным категориям медицинских работников Московской областной станции скорой медицинской помощи. Еще были проработаны земельные, имущественные вопросы и правила благоустройства территории.

Также состоялось внеочередное заседание, на котором рассмотрели имущественный вопрос и приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Пушкинский Московской области» Михаилу Сухареву и Михаилу Борзых.

В преддверии празднования 100-летия Пушкина глава округа Максим Красноцветов поздравил депутатов с исторической датой, отметил особую важность консолидации усилий и поблагодарил коллег за многолетний труд на благо жителей округа.

«Рассчитываю на дальнейшую самоотдачу, идейность и профессионализм», — подытожил глава муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.